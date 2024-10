Il leader del centrocampo Thorstvedt convocato da Solbakken In Nation League con la Norvegia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) SASSUOLO Il Sassuolo ha svolto ieri una doppia seduta di allenamento al Mapei Football Center, lavorando la mattina in due gruppi che si sono alternati, come riporta il bollettino sul sito ufficiale, "svolgendo lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo, sviluppo manovra e a seguire situazioni su palla inattiva", e nel pomeriggio "dopo una prima fase di messa in azione, la squadra ha svolto esercitazioni tecniche e circuito con esercitazioni tecnico tattiche e partitine". Oggi la squadra effettuerà una seduta di allenamento pomeridiano, sempre al Mapei Center.