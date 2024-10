Fideiussione assicurativa | quando richiederla

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Laè una domanda che si pongono molti imprenditori, privati e professionisti nel momento in cui devono affrontare obblighi contrattuali importanti. Laè uno strumento di garanzia che prevede il coinvolgimento di una compagnia, la quale si assume l’impegno di coprire eventuali inadempienze contrattuali da parte del contraente nei confronti di un beneficiario. Questo tipo di polizza è particolarmente utilizzato in ambiti commerciali, immobiliari e nelle gare d’appalto, ed è fondamentale comprendere in quali situazioni sia necessario. Un primo caso in cui ladiventa rilevante riguarda le gare d’appalto, sia pubbliche che private.