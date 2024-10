Entrano in un’abitazione per rubare e uccidono brutalmente il cane di casa Orrore in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una serata che difficilmente dimenticheranno i proprietari di una villa in Via dei Rangers, nella località di Olmobello, a Cisterna. Durante un’irruzione a scopo di furto, dei ladri si sono introdotti nella proprietà e, senza alcuna pietà, hanno ucciso ildi famiglia, che stava tentando di difendere la. Una Scoperta Straziante per i Proprietari Al loro rientro, i proprietari si sono trovati di fronte a una scena straziante: il loro fedelegiaceva senza vita sul pavimento,ucciso durante il tentativo di respingere gli intrusi. La perdita dell’animale, che era parte integrante della famiglia, ha aggiunto una profonda sofferenza al già pesante senso di violazione dovuto al furto subito. Telecamere di Sicurezza e Indagini in Corso Le forze dell’ordine, immediatamente allertate, si sono recate sul posto per avviare le indagini.