De Nardo | dal 4 ottobre in radio Lavanda

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Dal 42024 sarà in rotazionefonica “”, il nuovo singolo di Dedisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 20 settembre per Estro Records. “” è una ninnananna e, come tutte le ninnananne, è destinata alla persona amata, come rimedio contro i brutti sogni. Ma l’amore di, curato e colto, eÌ€ un fiore mai sbocciato. Nel testo confluiscono echi di Roland Barthes, Dostoevskij e Montale, sebbene la scrittura sia essenziale. Anche l’arrangiamento eÌ€ scarnificato all’osso, piano e voce: una commistione di sonoritaÌ€ cantautorali e musica sinfonica orientale. Il risultato, nelle intenzioni, eÌ€ una pop ballad acustica, aperta a tutti gli ascoltatori. L’artista commenta così la nuova release: “Dormi serena il piuÌ€ dolce dei sonni” Biografia DeNasce a Salerno, il 28/05/1996. Dottore in filologia moderna.