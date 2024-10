Conte-Schlein è rottura | l’annuncio in diretta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ètra. L’ex premier non ci sta più e annuncia inla fine di un campo largo mai realmente esistito Il matrimonio politico tra Giuseppeed Ellyè ad un passo dalla. L’apertura del Pd ad una alleanza con Matteo Renzi non è assolutamente piaciuta all’ex premier, che ai microfoni della trasmissione Cinque Minuti di Bruno Vespa conferma la volontà di non allearsi con il leader di Italia Viva. “E’ una persona inaffidabile – spiega il presidente pentastellato, citato da Libero – fa perdere voti e anche alcuni esponenti dem hanno chiesto di tenere lontano“. Giuseppeed Elly(Ansa) – cityrumors.itMa da parte dellale porte non sono mai state realmente chiuse ad una alleanza con Matteo Renzi. Questo ha portatoad allontanarsi dal Pd e a dire insu Rai 1 che il campo largo non esiste più.