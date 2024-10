Champions League dopo l’Inter riapre l’Atalanta | partite e diretta TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Mercoledì che per completare la seconda giornata della fase campionato divede un’italiana in anticipo,a Gelsenkirchen contro lo Shakhtar Donetsk, poi in serata il Bologna va a Liverpool e la Juventus a Lipsia. Ieriha dilagato contro la Stella Rossa con un bel 4-0, in una serata ricca di goleade.– 2ª GIORNATA Girona-Feyenoord mercoledì 2 ottobre ore 18.45 –TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 Shakhtar Donetsk-Atalanta mercoledì 2 ottobre ore 18.