Calcio Serie D Altro pienone in arrivo partono le prevendite per Vigor Senigallia-Chieti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Da mercoledì 2 ottobre alStore i tagliandi del big match tra prima e seconda in classifica, 2 Ottobre 2024 – Nuovo big match inal Bianchelli dopo l’entusiasmante successo contro l’Ancona con lache domenica 6 ottobre alle 15 ospita ilsecondo in classifica, in uno scontro diretto dunque tra prima e seconda del girone F diD: è la quinta giornata. Già in partenza leper unmatch da. Queste le norme di accesso. BIGLIETTI LOCALI Il servizio di prevendita dei biglietti sarà attivo da oggi – mercoledì 2 ottobre – e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara. I tagliandi sono acquistabili in prevendita presso ilOfficial Store (via Cattabeni, 41). Orari di apertura: martedì 9.30-13.00, dal mercoledì al sabato 9.30-13.00 / 16.00-19.30; la domenica 9.30-13.00.