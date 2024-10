Auto elettriche c’è un maggior rischio di incendio? Sicurezza costi e batterie | la parola all’esperto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pantigliate, 2 ottobre 2024 – Un’elettrica, con 2 anni di vita e 30mila chilometri, ha preso fuoco all’improvviso, mentre era regolarmente parcheggiata in garage. Il proprietario ha affermato che in quel momento la Fiat 500 (questo il modello della vettura) non era sotto carica. Quanto accaduto domenica mattina in una villetta di via Saffi a Pantigliate ha contribuito a riaccendere il dibattito sui veicoli elettrici e la loro. Ne abbiamo parlato col professor Alessandro Abbotto, docente di chimica organica all’Università di Milano-Bicocca ere di due libri, “La mobilità elettrica” e “Perché l’elettrica?”. Prende fuoco l’elettrica: "Siamo salvi per miracolo.