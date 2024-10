Assassin’s Creed Shadows riceverà una modalità cooperativa un report svela tanti dettagli

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha attualmente unain fase di sviluppo, con Ubisoft che avrebbe intenzione di rilasciarla dopo il lancio del gioco, stando ad un nuovo. Tom Henderson condiviso questa nuova ed interessante informazione su Insider Gaming, rivelando che in quel del publisher francese è attualmente in lavorazione unadi gioco co-op dal nome in codice LEAGUE. Stando a quanto riportato dall’insider, Ubisoft ha deciso di lavorare alladidopo il recente rinvio del gioco, consentendo in questo modo ad Ubisoft Montreal di lavorare a nuovi contenuti per il titolo con maggior libertà visto il lancio ritardato di circa 3 mesi.