Yoga sport passeggiate per non mangiare carne di nuovo Hamburger vegetali e vegani? Meglio di no | la ricetta vegetariana dello chef Pietro Leemann

(Di martedì 1 ottobre 2024) Oggi, come ogni primo ottobre dal 1974, è La Giornata Mondiale dei Vegetariani. Nel nostro Paese ormai è una realtà: il 7.2% degli italiani si dichiara vegetariano, un dato in forte crescita rispetto al 2023 quando era il 4.2% della popolazione ed oltre 6 giovani under 35 su 10 dichiarano di considerare i prodotti a base vegetale un “aiuto per il Pianeta”. Sono i dati del rapporto tra italiani e prodotti plant-based scattata dal Gruppo Prodotti a Base Vegetale di Unione Italiana Food. Secondo lo studio, in Italia l’adozione diffusa di una dieta più ricca di alimenti di origine vegetale (verdura, frutta, cereali integrali, legumi), avrebbe effetti molto positivi in termini di minori emissioni di gas serra e maggiore risparmio idrico, rispetto all’attuale regime alimentare: si produrrebbero gas serra equivalenti a 106 Mt CO2eq, anziché 187.