Volla premia l’impegno civico | riconoscimenti ai cittadini meritevoli durante la festa di san Michele

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDinosauri, burattini ezione dei. Questi gli ultimi ingredienti di unache sarà custodita a lungo nella memoria di quanti vi hanno preso parte, ma soprattutto in quella dei più piccoli. Numeri importanti quelli delladi San; per tre giorni l’area mercato è diventata un punto di ritrovo per la famiglia. Un vero e proprio parco dei divertimenti in grado di mettere insieme le diverse generazioni. “Era proprio questo il nostro obiettivo mettere insieme un programma che accontentasse le varie fasce d’età facendogli trascorrere qualche ora in spensieratezza, lontani dagli schermi dei telefonini. L’obiettivo è quello di creare attrazioni turistiche sempre più accattivanti” ha spiegato il sindaco Giuliano Di Costanzol’evento. Le attenzioni maggiori le hanno avute proprio loro, i più piccoli.