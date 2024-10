Vittorio Feltri no alle dimissioni | respinta la discussione della mozione Caos in Consiglio regionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 1 ottobre 2024 –in aula, dopo che inè statala possibilità di discutere laurgente depositata del Partito Democratico per ledel consigliere di Fratelli d'Italia e direttore editoriale de Il Giornale,, e in cui viene condannata ogni forma di incitamento alla violenza stradale. Nel corso di un evento, il giornalista aveva dichiarato che i ciclisti "mi piacciono solo se vengono investiti”. Il centrosinistra aveva richiesto il voto segreto, ma la maggioranza ha votato contro l'urgenzache , i consiglieri dei partiti delle forze di opposizione si sono alzati in piedi mostrando cartelli con le scritte ", vergogna" e "Non si scherza sui morti in strada", e battibeccando ad alta voce con alcuni esponentimaggioranza.: “I ciclisti mi piacciono solo se investiti”.