Una è donna solo se mamma Polemica dopo le parole della consigliera di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 1 ottobre 2024 – “Per essere sicuri che una persona sia unadeve essere”.in consiglio comunale a Milano per lediDeborah Giovanati, da poco “migrata” dalla Lega. In aula ieri sera si stava discutendo un emendamento del Pd al nuovo regolamentocommissione paesaggio, a prima firma delle consigliere Pd Angelica Vasile e Diana De Marchi, per alzare a 7 su 15 (anziché 6) il numero di donne. “Voglio la garanzia che quei 7 componenti siano donne. Per me, in questo momento, l’unico modo di avere la certezza è che siano mamme”, ha affermato Giovanati, sostenendo che a sinistra spesso venga fatta confusione su cosa sia una. “Ma che cosa sono le donne? Non esistono più, possiamo essere un giorno una cosa e un giorno un’altra, liberateci dalle categorie maschile e femminile”.