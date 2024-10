Ultime Notizie Roma del 01-10-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Henry trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il campione rischia di dover ti fermare per 12 anni emergono elementi di ricorso dell’agenzia mondiale antidoping la fa da sé il verdetto per gli anni che terribile l’agenzia conferma che giovedì 26 settembre presentato ricorso al TAR di relazione al caso di Yannick sinner tennista italiano fermenti numero uno del ranking ATP In quale stato ritenuto esente da colpa o negligenza da un tribunale indipendente dell’ International tennis integrity Age mi sembra risultato positivo per le volte clostebol una sostanza proibita nel marzo di quest’anno l’esercito israeliano ha annunciato che leader del gruppo libanese hezbollah Hassan nasrallah è rimasto ucciso nel bombardamento lanciato nel parte meridionale d’agnello di Beirut in Libano l’attacco è stato eseguito in mentre la catena di ...