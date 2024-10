Stellantis Tavares in audizione in Parlamento l’11 ottobre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 12024 – Arriva la svolta.sarà udito inil prossimo 11, qualche giorno prima dello sciopero nazionale dei lavoratori di casain Piazza del Popolo venerdì 18. CarlosADdurante la conferenza stampa al termine dell’incontro con i sindacati presso lo stabilimento Mirafiori, Torino, 31 marzo 2022 ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO A comunicarlo è stato il gruppo automobilistico con una nota, che evidenzia come "la complessa congiuntura internazionale ed europea in cui si trova il settore dell'Automotive richiede risposte rapide, frutto anche dell'interlocuzione tra tutte le realtà del settore coinvolte. Dopo mesi di attesa, il ceo del gruppo ha accettato la richiesta del governo e “fornirà un quadro più esaustivo della produzione automobilistica del gruppo in Italia”. Esulta Azione di Carlo Calenda: “Finalmente”.