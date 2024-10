Serie D C’è Balotelli a Palazzolo La Pro acquista Enock

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Brescia)Barwuah è un nuovo attaccante della Pro. Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società biancazzurra che ha dato il benvenuto all’esperto attaccante classe ‘93, fratello di Mario. Barwuah è reduce da due stagioni positive in Eccellenza con Ospitaletto e Rovato ed ha iniziato il campionato nelle fila del Ciliverghe, sempre inD. L’esperienza con i gialloblù (che ora dovranno cercare in fretta una prima punta da affiancare ai giovani attualmente a disposizione di Quartuccio in attesa del pieno recupero del bomber Triglia) è stata di brevissima durata: quattro presenze in campionato, assente domenica scorsa.