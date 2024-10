Sei single? Ecco come non sentirti sola e stare bene

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Vedrai che troverai la persona giusta!”, “Mamai una carinate è ancora?” “Tirati su, amo, altrimenti non ti guarda nessuno”, “Certo, hai un carattere particolare!”: frasiqueste ci vengono lanciate addosso dalle persone che dicono di volerci, mentre ci guardano con un misto di compassione e imbarazzo. Già: noi siamo sole e loro tutti in coppia, sposati-fidanzati-conviventi in apparenza felici, poi in realtà chissà ma intanto stanno insieme. Hanno qualcuno con cui condividere una serie tv sul divano. A cui dare il buongiorno al mattino. Di cui lamentarsi perché lascia il tubetto del dentifricio aperto. Da cui farsi abbracciare nel letto quando fa freddo. E noi no. Ci viene un nodo in gola. Forse ci siamo raffreddate.