Scuole toscane sotto la lente di Legambiente | rischio amianto in alcuni edifici di Firenze e Pisa

(Di martedì 1 ottobre 2024)– Lo stato di salute delleitalianeladi. Pubblicato nuovo report nazionale Ecosistema Scuola di, giunto alla 24esima edizione e presentato il 30 settembre a Napoli. In Toscana, per quanto riguarda il totale regionale di spesa sono stati stanziati 74332 euro per manutenzione straordinaria (media per singoloo) e di questi ne sono stati spesi 40792 euro. Per quanto riguarda invece la manutenzione ordinaria, sono stati stanziati 16705 euro in media per singoloo e ne sono stati spesi 14238 euro. I comuni toscani sono tra i primi cinque nella classifica nazionale per la capacità di spesa in manutenzione scolastica ordinaria tra cuicon 28372 euro e Prato con 25453 euro; e per quella in manutenzione straordinaria tra cui spicca semprecon 88981 euro, seguito da Pistoia con 63282 euro.