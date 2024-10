Savini | Conte è stato bravo ad invertire la rotta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mirko, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it. Ha parlato del Napoli die dei nuovi innesti che si stanno ben inserendo. Di seguito le sue parole.: “Mi aspettavo un Napoli diverso dopo il tracollo di Verona” Così l’ex calciatore azzurro: “Mi aspettavo un Napoli diverso dopo il tracollo di Verona,adla. Ci sono giocatori che stanno dimostrando ciò che fecero con Spalletti, gente come Politano e Kvara che son tornati sul loro livello. Difesa a 4? In questo momento, guardando il Napoli mi vien da pensare che McTominay è fondamentale e l’idea di spostarsi a 4 è per inserirlo con Lobotka ed Anguissa. Lo scozzese spesso si avvicina a Lukaku, con Politano e Kvaratskhelia che si stanno rivelando quelli di due anni fa. Così il Napoli ha trovato il giusto equilibrio, poi i risultati aiutano.