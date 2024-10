Salvarsi da sole Corsi di difesa personale è boom di iscrizioni | | Ci sono anche 75enni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) La violenza di genere è sempre più presente, limitante e oppressiva. Tornare a casa la notte, camminare in luoghi non ‘sicuri’, fermarsi nel posto sbagliato. La paura c’è e si fa sentire. E mentre l’incubo continua, le donne hanno detto ‘basta’. Crescono sempre di più idi autonel Piceno, lezioni che hanno lo scopo di infondere nelle partecipanti un po’ di sicurezza in più, un po’ di coraggio in più per affrontare i pericoli che questa società dissemina per le strade. "ancora aperte – rassicura Giulio Lucidi dall’ U.s. Acli Marche – leal corso gratuito di autoper donne che si sta svolgendo nella palestra dell’Ic Falcone e Borsellino in via Ciabattoni a Offida". Lucidi, di cosa si tratta? "L’iniziativa, curata dall’istruttore Emanuele Conti e dallo staff di Ares 2.0 Evolution, andrà avanti fino al 30 ottobre, ogni mercoledì dalle 19 alle 20.