Sace il caso Chimirri tra sedi di lavoro e mail di fuoco ai dipendenti

(Di martedì 1 ottobre 2024) Proprio un “bell’ambientino”. Si respira aria pesante dentro, e non solo per l’attivismo – già raccontato da Lettera43 – dell’amministratrice delegata Alessandra Ricci, piazzata dal governo Draghi a maggio 2022 e ora alla ricerca di una riconferma, con acrobatiche virate dai salotti del Partito democratico a quelli di Forza Italia. Un dinamismo che pare aver infastidito il ministero dell’Economia, che controlla la società di servizi assicurativi e finanziari per le imprese. Ma a surriscaldare ulteriormente il clima ci ha pensato anche il chiacchiericcio attorno a un’altra discussa figura di spicco, quella del capo del personale Gianfranco