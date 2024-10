Rivincita per Nunzia De Girolamo | Ciao Maschio dove volano gli ascolti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vi proponiamo TeleRaccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (/ Rai 1) Ottimo avvio di stagione per il talk “intimista” condotto daDenella seconda serata del sabato di Rai 1 dal titolo provocatorio. Un claim ispirato alle inchieste del Tg2 anni 90 che proprio sulla crisi della “virilità ” tradizionale dedicava uno storico speciale. Desi ispira in parte al modello Harem che per decenni ha occupato il late night di Rai 3, con una formula diversa. Ospiti di sabato Massimo Boldi, Mirko Frezza ed Edoardo Stoppa. Un mix che ha coinvolto punte di 700mila persone con media share del 16.6% e picchi al 18%, in gran parte donne ma non solo.