Quale problema ha provocato l’incidente di Luna Rossa Malfunzionamento iniziato in precedenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha dovuto fare i conti con il terzodi natura tecnica nel corso della Louis Vuitton Cup: dopo la rottura del carrello della randa nella semifinale contro American Magic e le stecche spezzate sulla parte superiore della randa alla vigilia della gara-3 della finale contro INEOS Britannia, il sodalizio italiano è incappato in una nuova criticità durante le battute iniziali della settima regata contro la compagine britannica. Dopo essere transitata al primo cancello con un solo secondo di ritardo nei confronti degli avversari, la barca italiana si è ingavonata nella poggiata successiva: la prua è affondata pesantemente in acqua e nell’impatto, come riporta il comunicato di Team Prada Pirelli, si è danneggiato un fairing (copertura aerodinamica) della coperta e il sensore del vento di prua, rendendo così impossibile continuare la regata.