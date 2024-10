Psv Eindhoven-Sporting Lisbona

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gara valida per la seconda giornata di Champions League 2024/2025. I portoghesi vogliono confermarsi dopo il buon esordio, mentre gli olandesi devono rialzarsi dopo la sconfitta alla prima. Psvsi giocherà martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21 presso il Psv Stadion. PSV: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli olandesi hanno fallito soltanto la prima partita in Champions League perdendo nettamente contro la Juventus per 3-1. In campionato, invece, sono un rullo compressore, con sette vittorie su 7 partite e conseguente primato in classifica. Adesso ci si aspetta una reazione in Europa. Molto simile è anche il rendimento dei portoghesi, ancora imbattuto in campionato, reduce da 7 vittorie consecutive. In Champions League hanno esordito con una vittoria contro il Lille ed ora vogliono ripetersi.