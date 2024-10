Omicidio Vittorio Boiocchi | lo strano viaggio di Andrea Beretta a Pietrelcina e quel cellulare distrutto nel microonde

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano – L’non ha colpevoli, per adesso. Chi ha ucciso? La risposta non c’è ancora, ma una cosa è certa: sono statie Antonio Bellocco a trarre i maggiori vantaggi dalla scomparsa dello “Zio”. Il primo, relegato dal capo curva a gestire solo le attività di merchandising, ha ripreso il controllo sull’indotto nero di San Siro, spingendo il semisconosciuto Marco Ferdico al comando del secondo anello verde. Il secondo, appena arrivato a Milano in libertà vigilata e con palesi mire sugli affari sporchi del Meazza, ha avuto campo libero per imporre la legge del clan. Nella richiesta di misura cautelare avanzata dai pm Sara Ombra e Paolo Storari, si parla ovviamente del delitto, freddato da due sicari in motocicletta sotto casa in via Fratelli Zanzottera la sera del 29 ottobre 2022.