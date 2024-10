Nicola Dell’Acqua nominato commissario straordinario per la crisi idrica del Trasimeno

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha conferito al’incarico diper la gestione delladel. La nomina è giunta al termine della cabina di regia sollecitata dalla governatrice umbra Donatella Tesei che si è tenuta martedì 1 ottobre 2024. Tesei ha illustrato le varie problematiche che affliggono il bacino lacustre così come già fatto in precedenza in una lettera inviata ai ministri competenti., giànazionale per la siccità, ha dato la disponibilità di recarsi a breve sul luogo per un primo sopralluogo al fine di individuare sia le azioni immediate, che rispondano alle gravi criticità che sta vivendo il lago, sia un percorso più ampio, verosimilmente individuabile con l’utilizzo del bacino di Montedoglio, che possa prevenire in futuro le stesse criticità.