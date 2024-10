Milly Carlucci compie 70 anni e torna con Ballando

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – La puntata numero 200 di “con le stelle” che andrà in onda il 23 novembre non è l’unico motivo di festeggiamento per. Prima, oggi (1° ottobre), c’è una ricorrenza ben più importante: la conduttrice, che è nata a Sulmone nel 1945, compirà infatti 70. Quasi 50 li ha passati in tv: nonostante i genitori non fossero particolarmente entusiasti delle sue aspirazioni artistiche, Camilla Patrizia (questo il suo vero nome) ha esordito in tv giovanissima, prima nell’emittente privata GBR poi in Rai dove, dal 1976 al 1978, è inviata del programma di Renzo Arbore “L’altra domenica”. Mentre i giornali di gossip la ritraggono insieme all’allora fidanzato, il campione di nuoto Marcello Guarducci,viene chiamata a condurre “Giochi senza frontiere” al posto di Rosanna Vaudetti prima con Ettore Andenna poi con Michele Gammino.