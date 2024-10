Mi ha chiamato in ufficio | Milan Leao svela la mossa a sorpresa di Fonseca | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Voglia die rispetto per il suo nuovo allenatore, Paulo. Il tutto nonostante il controverso episodio del cooling break di Lazio-quando, insieme a Theo Hernandez, non si è diretto verso la panchina ad ascoltare i dettami del suo tecnico. Rafaha detto così nella conferenza pre-sfida di Leverkusen contro il Bayer, in programma stasera (martedì primo ottobre) alle 21: “Appena è arrivato il mister mi ha convocato nel suoma non per parlarmi di gol o assist, ma per stimolarmi a diventare un giocatore più completo — ha spiegato il portoghese — Mi ha detto che vuole vedermi più concentrato nel lavoro difensivo, perché questo aiuta a essere un giocatore migliore". Proprio“mi ha fatto vedere alcunisull'ultima partita prima di venire a parlare con voi (giornalisti, ndr)”. Insomma, un'attenzione ai dettagli maniacale.