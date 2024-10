Masters 1000 Shanghai 2024 Mattia Bellucci supera Karatsev e si guadagna il main draw

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) È undi prime volte per, che afarà il suo debutto nel tabellone principale di un. Un traguardo ancora una volta raggiunto passando attraverso le insidiose qualificazioni per il tennista lombardo, che continua nel suo ottimo momento di forma. Dopo avergli lasciato quattro games due settimane fa ad Hangzhou,ha quest’oggi nuovamente sconfitto il russo ex top-20 Aslan, questa volta imponendosi con il punteggio di 7-6(3) 6-1. Come accaduto ieri contro Shimizu all’esordio nel torneo, anche nel match odierno l’azzurro ha dovuto recuperare un break di svantaggio nel corso del primo set, prima di conquistare il tie-break e poi dominare la seconda frazione.diventa il 10° italiano neldel ‘’ cinese.e siilSportFace.