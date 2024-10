Mario Sechi | è caduto il bluff degli alieni dell' auto ora Carlos Tavares lasci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) In soli tre mesi Stellantis ha ribaltato le stime positive che aveva presentato nel giugno scorso e, a questo punto, bisogna chiedersi non cosa è successo da giugno a settembre, ma cosa è andato storto prima, perché le condizioni del mercato sono difficili (per tutti) da tempo. Perché Stellantis ha continuato a raccontare una realtà che non corrisponde a quella emersa ieri. Evocare le difficoltà del mercato in America e la concorrenzaa Cina allunga le ombre sulla gestione, perché sono fattori noti da tempo, non un imprevisto. Messo il punto sul fatto che Sergio Marchionne è stato un eccezionale “game changer” del settore, va ribadito cheè il suo indegno successore e va sostituito prima che sia troppo tardi.