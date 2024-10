L’oasi di re Manfredi e le Saline

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 1 ottobre 2024) «Voglio raccontarvi una bella storia di successo ambientale che ha per scenario un territorio meraviglioso, la Puglia a sud del Gargano, e per protagonisti dei ragazzi capaci e coraggiosi, quelli del Centro studi naturalistici di Foggia, che hanno “fondato” un’oasi dal nome impegnativo: Laguna del Re». Antonio Lopez, pugliese di Margherita di Savoia, centro turistico della provincia di Barletta-Andria-Trani, classe 1957, è un giornalista professionista, fotoreporter, coautore televisivo e di documentari, che fa della divulgazione scientifica e della saggistica ambientale non solo una professione ma una vera missione. Storica firma di Airone di cui è stato redattore dal 1989 al 2021, oggi mette a disposizione la sua professionalità a servizio del territorio per una diversa forma di sostenibilità ambientale e culturale.