LIVE Bayer Leverkusen-Milan Champions League calcio in DIRETTA | duro esame di tedesco

(Di martedì 1 ottobre 2024) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita valida per la seconda giornata di. I rossoneri affrontano, in trasferta, i campioni in carica della Bundesliga dopo la sconfitta per 1-3 a San Siro contro ilrpool nella prima giornata, dove i ragazzi di mister Fonseca erano riusciti a portarsi avanti dopo appena 3? con Pulisic ma poi rimontati e superati grazie alle reti di Konatè, Van Dijk e Szoboszlai. La squadra di Xabi Alonso, invece, arriva da un'ottima prestazione sul campo del Feyenoord dove i tedeschi si sono imposti per 0-4 (la loro miglior prestazione in trasferta in questa competizione) grazie alla doppietta di Wirtz, la rete di Grimaldo e l'autogol di Wellenreuther.