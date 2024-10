L’inflazione nell’Eurozona sotto il 2% Bce verso il taglio dei tassi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 1 ottobre 2024) E ora Lagarde & Co devono tagliare. A settembredell’Eurozona è scesa all’1,8% rispetto al 2,2% di agosto. Siamoall’obiettivo del 2% che in questi anni ha guidato la politica monetaria di rialzi di Francoforte. Ieri la presidente della Bce Christine Lagarde aveva parlato chiaramente al Parlamento Europeo: “Gli ultimi sviluppi rafforzano la nostra fiducia che l'inflazione tornerà al target in modo tempestivo. Ne terremo conto nella nostra prossima riunione di ottobre". I dati diffusi oggi da Eurostat spingono in questa direzione, per il prossimo Consiglio del 17 ottobre.media nell’area Euro è all’1,8%, torna dunque dopo tre annila soglia dell’obiettivo della Bce. L’ultimo dato analogo risale all’aprile 2021.