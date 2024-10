L’Idf | In Libano operazione limitata e mirata Meloni | De-escalation urgente l’Italia farà la sua parte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’con incursioni di terra “limitate” e “mirate basate su intelligence precisa contro obiettivi terroristici e infrastrutture di Hezbollah nelmeridionale”., l’esercito israeliano, ha descritto così in una nota l’militare inscattata nella serata di ieri e supportata dell’aeronautica. L’, chiamata Frecce del Nord, “continuerà in base alla valutazione della situazione e parallelamente alla guerra a Gaza e in altre arene”. Le Idf, si legge ancora in una nota dell’esercito, “continuano a operare per raggiungere gli obiettivi della guerra e stanno facendo tutto il necessario per difendere i cittadini di Israele e riportare i cittadini del nord di Israele alle loro case”. Fonti israeliane, citate da Axios, hanno affermato che l’“non ha come obiettivo quello di occupare il sud del”.