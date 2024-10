Lega Pro Marani verso la conferma | i nomi di tutte le candidature

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si svolgerà domani alle 11 nella sede dellaPro di Firenze l’assemblea straordinaria per l’elezione delle cariche per il prossimo quadriennio. Attrauna nota sui propri canali ufficiali laPro rende notele. Il comunicato Con riferimento all’Assemblea Straordinaria Elettiva convocata presso la sede dellaPro per il giorno 2 ottobre 2024, si rende noto che, all’esito della verifica dei requisiti di candidabilità eseguita dal Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, sono risultate ammissibili le seguenti: per la carica di Presidente dellaPro il Sig. Matteo; per la carica di Vice-Presidente dellaPro i Sig.ri Giovanni Spezzaferri e Gianfranco Zola; per la carica di componente non indipendente del Consiglio Direttivo dellaPro i Sig.