Le sculture di Taponecco al ’Vaf’ | Il marmo ’pulsa’ in un’intera sala

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Daniele Rosi C’è anche ildi Carrara tra i protagonisti della decima edizione del Premio Vaf. Istituito dall’omonima fondazione tedesca per sostenere la giovane arte italiana, il prestigioso Premio promuove posizioni innovative dell’arte contemporanea presentandole al pubblico in Italia e in Germania. A portare l’arte deldi Carrara al Mart, il museo di arte moderna e contemporanea di Rovereto, scelto come tappa italiana del Premio Vaf, è la scultrice ligure ma ormai carrarese d’adozione, Beatrice. La giovane scultrice da anni crea e plasma i marmi nel suo laboratorio atelier a Torano, ed è risultata tra i finalisti a cui è stata garantita l’opportunità di esporre alcune delle sue creazioni artistiche.