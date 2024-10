La produzione olearia è spaccata in due L' Italia retrocede al quinto posto dei paesi produttori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 1 ottobre 2024) Con la raccolta delle olive alle porte arriva, come ogni anno, il report di Ismea sulle stime diper l'imminente campagna. Come lasciava presagire l'estate appena trascorsa, l'si ritrova a essere una Penisolain due, con il centro-nord che non ha avuto grossi problemi di mancanza di acqua e il sud dove l'approvvigionamento idrico ha raggiunto livelli allarmanti a causa della persistente siccità, in particolare in alcune regioni. Probabilmente questo porterà a un lieve abbassamento dei prezzi, ma come già abbiamo detto poco tempo fa l'dovrebbe giocare una partita diversa da quella tra prezzo e quantità. Le stime diinLe problematiche legate alla siccità hanno messo il Belpaese in una situazione in controtendenza rispetto al resto del mondo che ha visto incrementare ladi olio di oliva.