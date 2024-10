Gerry Scotti ‘anticipa’ Io Canto Senior

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Se ne parla già da un po’ e prossimamente vedrà la luce: Iosarà in onda in questa stagione su Canale 5. A condurre il talent, per chi ha superato gli anta, il pubblico troverà. Lo conferma tra le righe lo stesso conduttore anticipando che a IoGeneration ci sarà un assaggio di Io. Potremmo definirla una sorta di presentazione dello spin off del programma canterino di Canale 5. IoGeneration dal 9 ottobre. Ecco perchè Iva Zanicchi non sarà caposquadra IoGeneration partirà mercoledì 9 ottobre in prima serata con la novità Lola Ponce caposquadra al posto di Iva Zanicchi. Quest’ultima sarà in giuria al fianco di Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Michelle Hunziker. Il motivo del nuovo ruolo ha a che fare col lutto che ha colpito la cantante questa estate.