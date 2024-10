Gambassi resta imbattuto Santa Maria ancora un pari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Seconda vittoria interna di fila senza reti al passivo. Grazie al 2-0 rifilato al Chianti Nord, nel girone E di Prima Categoria ile si mantiene in scia alla capolista a punteggio pieno Resco Reggello. Dopo un primo tempo equilibrato è stata la zampata di Gueye in mischia a sbloccare la partita all’81’, mentre al 90’ ci ha pensato Botti in contropiede a chiudere il conto. Veniamo adesso al girone F di Seconda Categoria, dove la terza giornata ha riservato pochi sorrisi alle tre empolesi. L’unica a non perdere è stata il, che a Firenze contro il Cobra Kai ha colto il terzoconsecutivo. Un 2-2 che per il team di mister Tamburini è stato firmato da Batistoni e Macaione, tornato dopo alcune stagioni negli amatori.