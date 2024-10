Fitness La palestra di San Giuseppe di Cingoli cambia gestione | ecco la Kilo’s Gym

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) La storica struttura è passata al cingolano Lorenzo Marchegiani, personal trainer e istruttore die body building. L’inaugurazione sabato prossimo 5 ottobre, 1° ottobre 2024 – La storicadi via San71 ae diventa “Gym”. Da qualche settimana, infatti, il locale è passato sotto la guida del giovane cingolano Lorenzo Marchegiani, che lo ha trasformato in un centroe bodybuilding. La sala pesi, in particolare, è stata aggiornata con nuovi attrezzi. Alcuni istruttori qualificati seguiranno tutti coloro che si alleneranno alla “Gym” con schede di allenamento dedicate per i soci. Tra gli istruttori c’è anche Giacomo Tempestini, bodybuilder di cui vi avevamo parlato per i suoi secondi posti al Grand Prix Rome Natural Gladiator (leggi qui).