E noi come stronzi rimanemmo a guardare | il film

(Di martedì 1 ottobre 2024) E noi: ilPresentato alla Festa del Cinema di Roma 2021, E noi, terza regia di Pif sta avendo una seconda vita in streaming su Netflix, dove sta scalando la Top 10. Il, con protagonisti Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Valeria Solarino e lo stesso PIF, è una commedia satirica con elementi fantascientifici che esasperano alcune caratteristiche della nostra società . La trama di E noiArturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche senza un tetto si adatterà a lavorarerider per FUUBER, una grande multinazionale, colosso della tecnologia.