Don Aldo Fonti saluta Viserba Torna in missione in Venezuela

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Non piangete, mi raccomando! Non vi dico ‘adios’, ma ‘hasta luego’" .Nonostante la cordiale raccomandazione di donai fedeli presenti alla messa di domenica pomeriggio, l’ultima da lui celebrata a Santa Maria a Mare, a, fra le panche erano tanti gli occhi lucidi di commozione. Persone di ogni età hanno affollato la chiesa perre il loro parroco e per sottolineare l’affetto e la gratitudine nei suoi confronti. "Un pastore che ha operato per l’unione delle varie realtà presenti sul territorio. – è stato detto durante la celebrazione – Nei suoi quindici anni di servizio aha saputo creare un clima di ascolto e condivisione, con attenzione particolare ai malati, ai bisognosi, agli anziani e ai giovani.