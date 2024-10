Da ridere cosa scappa a Bonelli in piazza Porro e Cruciani scatenati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) La sinistra difende blocchi stradali e occupazioni abusive, ossia l'illegalità e il sopruso ai danni dei cittadini siano essi automobilisti o proprietari di immobili, e lo fa gridando al fascismo. Nel corso della puntata di lunedì 30 settembre di Quarta Repubblica vanno in onda le parole del leader dei verdi, Angelo, sul dl Sicurezza del governo che finiscono sotto la lente del conduttore Nicolae di Giuseppe, nello spazio "Un tavolo per due" in coda al programma. "Il ddl Sicurezza è una svolta autoritaria e fascista nel nostro paese, manda in carcere i lavoratori che protestano perché perdono il loro posto di lavoro.