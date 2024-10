Cela e Marino si salvano nelle sconfitte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Torna come di consueto la formazione dei migliori undici giocatori dell’ultimo weekend di serie D (Girone D). Un bel mix di qualità tecniche, grinta ed esperienza. Ad allenare questo gruppo eterogeneo schierato con un offensivo 3-4-3 troviamo mister Venturi, tecnico della capolista solitaria Tau Calcio Altopascio. In porta tutta la bravura di Fresia, estremo difensore del Ravenna, che ha limitato assolutamente il passivo della squadra emiliano romagnola nel match contro gli ‘orange’ di Pistoia. In difesa un paio di bombardieri abili nei calci piazzati e un bel mastino. Si comincia con Cuomo, match winner da subentrato per la Pistoiese. Poi Ballanti, autore di un gol pesantissimo da tre punti in favore dell’Imolese nel match contro il fanalino di coda Progresso, che fa volare i suoi compagni sul podio provvisorio del raggruppamento.