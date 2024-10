Brutto incidente per Britney Spears scoppia un incendio e lei rischia grosso | ecco cosa è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha avuto un: il camino di casa sua ha preso fuoco e la popstar hato davvero, ma come è? Ogni tanto la nota cantante americana si collega su Instagram per parlare direttamente con i suoi followers; qui racconta aneddoti di vita, senza alcun filtro. Proprio nelle ultime ore, infatti,ha svelatosiain casa sua. Tuttavia, l’non è avvenuto nei giorni passati, ma ormai sei mesi fa. Nel tentativo di accendere il fuoco, la reginetta del pop si è bruciata i capelli, le sopracciglia e le ciglia. Nonostante tutto, il peggio è passato,sta bene e la sua chioma sta ricrescendo. L’episodio poteva avere un epilogo decisamente diverso e più drammatico, ma per fortuna oggi rimane un ricordo.