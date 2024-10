Altri grandi ospiti alla Festa dei 35 anni di Cronaca di Topolinia

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 1 ottobre 2024) La grandedel 35ennale si svolgerà Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre come di consueto a Rivoli (TO) con un programma ricco di:eccezionali, albi e gadget inediti. Alessandro Bocci classe 1965 mosse i primi passi nel 1994 per la Star Comics lavorando per il personaggio di Lazarus Ledd. Nel 2001 inizia a lavorare su Dampyr.Nel 2004 realizzò la copertina del cd musicale di Max Pezzali e le due copertine della versione italiana di Magical Mystery Moore di Alan Moore.Dal 2007 lavorò con importanti realtà editoriali del mercato francese e nel 2014 entrò nello staff di Tex. Giuseppe De Luca classe 1963 esordi’ nel 1995 per la rivista Intrepido.Nel 2004 pubblicò diversi fumetti perdie collaborò con Star Comics per la serie mensile Nemrod ed Pinkerton s.a e San Michele.