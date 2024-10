Albo degli Educatori e pedagogisti: "Avvio regolare dei servizi" (Di martedì 1 ottobre 2024) Il personale di nidi e servizi integrativi del Comune di Modena è stato informato per tempo dell’entrata in vigore della legge che istituisce l’Albo dei pedagogisti e degli Educatori professionali e socio-pedagogici, la cui iscrizione poteva essere richiesta entro il 6 agosto (termine poi Modenatoday.it - Albo degli Educatori e pedagogisti: "Avvio regolare dei servizi" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 1 ottobre 2024) Il personale di nidi eintegrativi del Comune di Modena è stato informato per tempo dell’entrata in vigore della legge che istituisce l’deiprofessionali e socio-pedagogici, la cui iscrizione poteva essere richiesta entro il 6 agosto (termine poi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Albo degli Educatori e pedagogisti: "Avvio regolare dei servizi"; Albo pedagogisti e rischio avvio nidi e scuole dell’infanzia a settembre: l’allarme di Anci al Governo; Malpezzi (Pd): Necessaria proroga per l'albo dei Pedagogisti ed educatori per garantire l'avvio dei servizi per l'infanzia; Iscrizione albo pedagogisti, Malpezzi (Pd): “Proroga necessaria per garantire i servizi all’infanzia”; Pedagogisti ed educatori, albi della discordia: rischio licenziamenti e asili nido chiusi? Cosa c’è di vero; Proroga per l'iscrizione all'albo degli educatori: non servirà fino al 2026; Leggi >>>

Educatori e pedagogisti. Ministero Giustizia annuncia proroga per iscriversi all’Albo

(quotidianosanita.it)

La scadenza era inizialmente prevista per il 6 agosto. La proroga, spiega il ministero in una nota, utile a “garantire agli operatori del settore, per il nuovo anno scolastico che partirà a ...

Albo di pedagogisti ed educatori: "Avvio regolare dei servizi 0-6"

(ilrestodelcarlino.it)

Albo di pedagogisti ed educatori: "Avvio regolare dei servizi 0-6" L’assessora Federica Venturelli: "l’Amministrazione ha da subito cercato canali di confronto.

Il nuovo albo degli educatori taglia fuori gli stranieri

(lavialibera.it)

Lo scorso 8 maggio è entrata in vigore la legge 55/2024 che istituisce gli albi professionali per educatori e pedagogisti, la cui iscrizione è obbligatoria per esercitare la professione. Un passo in ...

Tagliare gli asili nido frena lo sviluppo del Paese

(msn.com)

Video Albo degli Video Albo degli

In Italia ci sono poche strutture pubbliche, le rette di quelle private o convenzionate sono troppo alte, le donne disoccupate tendono a occuparsi ...