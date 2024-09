WTA Pechino passaggio a vuoto per Jasmine Paolini | giornata storta contro Linette

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lano dial WTA 1000 di. La numero cinque della classifica mondiale vive il più classico dei passaggi anel terzo turno del torneo cinese, perdendo in due set dalla polacca Magdacon il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e mezza di gioco. Una prestazione nella quale potrebbe aver inciso anche la stanchezza che l’azzurra ha accumulato in un anno finora formidabile, con una stagione che la può vedere protagonista alle WTA Finals sia in singolare sia in doppio, senza dimenticare l’impegno con la maglia della nazionale in BJK Cup.ha faticato tantissimo al servizio, tenendo percentuali davvero molto basse. Con la prima l’azzurra ha vinto solo il 46% dei punti, mentre appena il 32% con la seconda. Va comunque ricordato che entrambe le tenniste hanno concesso nove palle break all’avversaria, maè riuscita a salvarne sette.