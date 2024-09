The Penguin – La serie ha appena organizzato l’introduzione di Dick Grayson in The Batman Part II?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il secondo episodio di Theha debuttato domenica su HBO e Max, e un riferimento lampante potrebbe aver anticipato il debutto di un altro personaggio DC. Gli spoiler per il secondo episodio de Il Pinguino sono in agguato qui sotto! Guardate solo se volete sapere!e dell’episodio riguarda i traffici criminali in uno dei quartieri meno conosciuti di Gotham, quando Oz Cobb (Colin Farrell) cerca di rubare della droga a beneficio dell’enorme impero della droga di Salvatore Maroni (Clancy Brown). Più precisamente, la vicenda si svolge in un quartiere chiamato Robbinsville, una zona della città che ha fatto la sua comparsa solo sporadicamente nei fumetti e in alcuni episodi dellatelevisiva Gotham della Fox.