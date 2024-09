Sotto un’alluvione di gol Sconfitte 6-1 a Bologna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) di Luca Amorosi Brutta battuta d’arresto per l’ calcio femminile, che acapitola 6-1 contro le rossoblù, ancora in testa a punteggio pieno. Fatali per la squadra di Leoni le due reti subite prima dell’intervallo, tra il 40’ e il 43’, quando il punteggio era ancora sull’1-1 per le segnature di Gelmetti, dopo disimpegno errato di Zito al 7’, e l’immediato pareggio, al quarto d’ora, di Martino, cinica davanti al portiere di casa. Di Sechi e Battelani i gol che portano le due squadre negli spogliatoi sul 3-1 per le padrone di casa. In avvio di ripresa l’approccio delle amaranto è positivo ma non porta i frutti sperati per riaprire la contesa e così al minuto 61’ arriva il gol che chiude definitivamente i giochi: è ancora Gelmetti.